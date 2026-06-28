Спасатели извлекли женщину спустя 86 часов после землетрясения в Венесуэле

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Спасатели из Сальвадора извлекли из-под завалов живую 60-летнюю женщину спустя 86 часов после землетрясения в Венесуэле. Об этом сообщил президент Сальвадора Найиб Букеле в соцсети Х.

"После 86 часов, проведенных под завалами, и 11 часов напряженной работы нам удалось спасти живой Белькис Хосефину Баррето Гарсию, 60 лет, которая находилась под обломками здания Breogan в Карабальеде", – уточнил он.

Президент подчеркнул, что спасатели смогли провести операцию без перерыва при поддержке перуанских специалистов поисково-спасательных подразделений USAR.

После извлечения женщины врачи стабилизировали ее состояние в полевом лагере. При этом оно все еще тяжелое. Букеле уточнил, что ее доставили в частную клинику в Каракасе при помощи частного вертолета.

Самое сильное за 126 лет землетрясение произошло в Венесуэле 24 июня. Толчки магнитудой 7,2 и 7,5 ощущались в штате Яракуй на северо-западе страны. Многие здания оказались разрушены, в стране введено чрезвычайное положение.

По последним данным, в результате происшествия погибли 1 430 человек. Медицинская помощь оказана 3 238 пострадавшим. Кроме того, 3 142 семьи остались без жилья.

