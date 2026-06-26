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26 июня, 15:47

Происшествия

Число погибших при землетрясении в Венесуэле выросло до 589

Фото: AP/Pedro Mattey

Число погибших при землетрясении в Венесуэле достигло 589 человек. Об этом сообщила уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес.

"2 980 (человек. – Прим. ред.) получили ранения", – заявила она во время совещания, которое транслировал телеканал teleSUR.

Стихийное бедствие произошло в Венесуэле 24 июня. В штате Яракуй сейсмологи зарегистрировали подземные толчки магнитудой 7,2 и 7,5. Сведений о погибших или пострадавших гражданах РФ в Венесуэле не поступало.

Произошедшее землетрясение стало самым сильным в стране за последние 126 лет. При этом ученые допустили, что афтершоки от него могут происходить несколько лет.

В Венесуэле продолжается разбор завалов и поиск выживших после двух землетрясений

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