Число погибших при землетрясении в Венесуэле выросло до 589

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Число погибших при землетрясении в Венесуэле достигло 589 человек. Об этом сообщила уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес.

"2 980 (человек. – Прим. ред.) получили ранения", – заявила она во время совещания, которое транслировал телеканал teleSUR.

Стихийное бедствие произошло в Венесуэле 24 июня. В штате Яракуй сейсмологи зарегистрировали подземные толчки магнитудой 7,2 и 7,5. Сведений о погибших или пострадавших гражданах РФ в Венесуэле не поступало.

Произошедшее землетрясение стало самым сильным в стране за последние 126 лет. При этом ученые допустили, что афтершоки от него могут происходить несколько лет.