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11 августа, 13:25

Шоу-бизнес

Брэд Питт признался, что сорвался после семи лет трезвости

Фото: legion-media.com/Alamy/ako

Голливудский актер Брэд Питт в интервью изданию Esquire заявил, что сорвался после семи лет трезвости, передает "Газета.ру".

"Пару раз я переборщил и подумал: "Нет, это мне не на пользу", – признался актер.

Сейчас он употребляет алкоголь в небольших количествах, например, может выпить несколько бокалов вина. Он подчеркнул, что должен подходить к этому "профессионально".

По слухам, Питт бросил пить после крупной ссоры, которая произошла в самолете. В ходе нее его бывшая жена Анджелина Джоли и как минимум двое детей были облиты алкоголем.

Позже актриса подала иск, в котором указала, что Питт "душил одного из детей и ударил другого по лицу", а также "схватил Джоли за голову и потряс ее". Вскоре после этого было объявлено, что Джоли и Питт разводятся.

Ранее сообщалось, что дочь актера Вивьен приняла решение отказаться от отцовской фамилии. 18-летняя девушка обратилась в Верховный суд округа Лос-Анджелес с требованием изменить имя с Вивьен Маршелин Джоли-Питт на Вивьен Маршелин Джоли.

От фамилии Питта также отказались сын Мэддокс и дочери Шайло Марли и Захара Марли. Последняя, например, приняла это решение в июне.

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