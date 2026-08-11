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11 августа, 13:41

Общество

Желтый уровень опасности из-за грозы и ветра продлили в столичном регионе до 12 августа

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности из-за грозы и сильного ветра продлили в Москве. Он будет действовать во вторник и среду, 11 и 12 августа, сообщили в Гидрометцентре.

Предупреждение о грозе актуально до 21:00 11 августа. Днем в отдельных районах ожидается гроза с дождем и усилением ветра до 15 метров в секунду.

Кроме того, с 09:00 до 21:00 12 августа возможен сильный ветер. Местами порывы северо-западного ветра достигнут 17 метров в секунду. Аналогичное предупреждение распространяется на Подмосковье.

По данным синоптиков, в среду также ожидается похолодание. Максимальная температура воздуха днем составит всего 12–17 градусов по области, а по Москве – 15–17. Такая же температура сохранится в четверг и пятницу, 13 и 14 августа.

Затем в выходные, 15–16 августа, москвичи попрощаются с жаркой летней погодой. Повторения ситуации выходных 8–9 августа, когда столбики термометров поднимались выше 30 градусов, уже не будет, уверены специалисты.

Температура опустится до 18 градусов в Москве 12 августа

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