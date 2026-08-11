11 августа, 15:04Происшествия
Пожар в квартире в центре Москвы полностью потушили
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Сотрудники МЧС полностью потушили пожар в квартире дома на Малой Переяславской улице в центре Москвы. Об этом сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях столичного главка МЧС.
В ведомстве добавили, что для осмотра медикам передали семь человек.
По данным РИА Новости, предварительный диагноз у семерых пострадавших – отравление продуктами горения. Их состояние не уточняется.
Возгорание в доме на Малой Переяславской улице произошло во вторник, 11 августа. В одной из квартир загорелись личные вещи и мебель. Позже пожарным удалось локализовать возгорание.
Кроме того, из-за ЧП и работы экстренных служб перекрыто движение по проезду от Малой Переяславской до Большой Переяславской.