Пожар в квартире в центре Москвы полностью потушили

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Сотрудники МЧС полностью потушили пожар в квартире дома на Малой Переяславской улице в центре Москвы. Об этом сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях столичного главка МЧС.

В ведомстве добавили, что для осмотра медикам передали семь человек.

По данным РИА Новости, предварительный диагноз у семерых пострадавших – отравление продуктами горения. Их состояние не уточняется.

Возгорание в доме на Малой Переяславской улице произошло во вторник, 11 августа. В одной из квартир загорелись личные вещи и мебель. Позже пожарным удалось локализовать возгорание.

Кроме того, из-за ЧП и работы экстренных служб перекрыто движение по проезду от Малой Переяславской до Большой Переяславской.

