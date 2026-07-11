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11 июля, 10:12

Происшествия

11 человек спасли при пожаре в доме на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

Пожар вспыхнул в квартире жилого дома на улице Криворожская на юге Москвы, сообщила пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Возгорание зафиксировали ночью 11 июля. По прибытии пожарные провели разведку и приступили к тушению. Также были сформированы звенья газодымозащитной службы для проверки помещений на наличие людей.

Из огня спасли 11 человек, в том числе одного ребенка. Спустя время пламя потушили.

Ранее пожар произошел в квартире жилого дома на улице Эдварда Грига в ТиНАО. Погиб мужчина 1970 года рождения. Причина возгорания будет установлена после проведения пожарно-технической экспертизы, установление обстоятельств ЧП контролирует Щербинская межрайонная прокуратура.

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