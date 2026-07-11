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11 июля, 09:20

Регионы

Гуманитарную помощь начнут выдавать в Крыму в условиях ЧС

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Российский Красный Крест (РКК) в связи с чрезвычайной ситуацией увеличивает запасы гуманитарной помощи в Крыму и Севастополе. Гуманитарные наборы, в которые выходят продукты и гигиенические принадлежности, начнут выдавать в городе с 13 июля. Об этом сообщила пресс-служба РКК.

Уточняется, что в Севастополе сформирован запах из 600 гуманитарных наборов. Помощь смогут получить инвалиды I и II групп, переселенцы 2025–2026 годов, а также граждане, прибывшие ранее и находящиеся в трудной жизненной ситуации.

В Крыму отделение РКК в настоящий момент имеет запас в 800 продуктовых наборов, 700 гигиенических наборов, 43 тонны воды, а также технические средства реабилитации – инвалидные коляски, ходунки, трости и костыли. Дата выдачи помощи в республике пока не определена.

Кроме того, РКК направил дополнительные средства на создание запаса для оперативного реагирования в случае необходимости. Для Севастополя ведется закупка установки для очистки воды, что позволит обеспечить жителей питьевой водой при перебоях с водоснабжением. Она будет находиться в Центре содействия населению в условиях ЧС РКК, который откроется в городе 15 июля.

В Центре также будет проводиться раздача гумпомощи и будут размещены резервные аккумуляторы. В случае отключения электричества люди смогут зарядить гаджеты, воспользоваться Wi-Fi и компьютерами, уточнили в организации.

Более того, жители Крыма при наличии тревоги смогут получить бесплатную психологическую помощь в региональных отделениях РКК в самой республике и Севастополе.

Ранее в 5 городах и 10 районах Крыма ввели аварийный роуминг. Он позволяет абонентам пользоваться вышками любого доступного оператора без доплаты, если связь его оператора недоступна из-за неработающих базовых станций. Подключение происходит автоматически, однако необходимо заранее включить соответствующую функцию.

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