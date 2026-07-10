В Минсельхозе заявили, что АПК обеспечивается топливом в приоритетном порядке

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Потребности российского агропромышленного комплекса в топливе обеспечиваются в приоритетном порядке. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ.

"Минэнерго подтвердило наличие необходимых объемов топлива. Сейчас основное внимание уделяется своевременному доведению ресурсов до аграриев", – говорится в сообщении.

Ситуация на топливном рынке остается напряженной с мая. В связи с этим кабмин поручил ведомствам, региональным властям и нефтяным компаниям оперативно предотвращать локальные перебои с поставками, а также разрешил крупные закупки бензина за рубежом.

По оценке эксперта в области энергетики Игоря Юшкова, эти меры способны стабилизировать ситуацию к осени. Министр промышленности Антон Алиханов, в свою очередь, заверял, что временные ограничения по топливу не сказываются на ассортименте в рознице.