Sun: король Карл III принял принца Гарри с семьей впервые за 4 года

Фото: Getty Images/Indigo/Max Mumby

Король Великобритании Карл III впервые за четыре года встретился с принцем Гарри и его семьей. Об этом сообщает газета Sun со ссылкой на источники.

"Сегодня днем (10 июля. – Прим. ред.) Гарри и Меган (Маркл, супруга принца. – Прим. ред.) повезли Арчи и Лилибет на встречу с Чарльзом и Камиллой в Хайгроув в Глостершире", – говорится в материале.

Инсайдеры сообщили, что прием носил исключительно частный семейный характер, и в связи с чем фотографии с мероприятия не будут обнародованы.

Гарри с семейной четой прибыл на родину на этой неделе. СМИ писали, что Карл III ожидал их визита, поскольку планировал обсудить возможность встречи с внуками. Король практически не контактировал с ними после отъезда сына в США в 2020 году.

При этом планы оставались под угрозой из-за отказа британских властей предоставить охрану.