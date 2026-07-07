Daily Mail: Букингемский дворец отказался разместить принца Гарри в последний момент

Принц Гарри прибыл в Великобританию из США, где проживает с семьей с 2020 года. При этом опальный принц не смог разместиться в Букингемском дворце, несмотря на личное приглашение короля Карла III. Подробности – в материале Москвы 24.

Отозвано "в последний момент"

Фото: Getty Images/Dan Kitwood

Принц Гарри прибыл в Великобританию 6 июля. По данным СМИ, основной целью приезда стали мероприятия, посвященные обратному отсчету до "Игр непобежденных" – международных соревнований для раненых и бывших военнослужащих, которые пройдут в Бирмингеме в 2027-м. Гарри является их основателем и участвует в их развитии и продвижении.

При этом ему было отказано в размещении в Букингемском дворце. Младший сын короля Карла III оказался в такой ситуации из-за того, что невовремя принял личное приглашение отца. Монарх ожидал ответа от принца Гарри к 3 июля, однако тот колебался. Изначально опальный член королевской семьи отверг предложение Карла III, затем передумал и согласился. Однако представители двора проинформировали его, что размещение в королевской резиденции уже невозможно с логистической точки зрения: после его отказа все необходимые приготовления были отменены.

В свою очередь представитель принца Гарри выразил "разочарование" сложившейся ситуацией и обвинил Букингемский дворец в том, что предложение было отозвано "в последний момент", сообщило издание Daily Mail.

Изначально планировалось, что Гарри посетит родину вместе с женой Меган Маркл и детьми Арчи и Лилибет. Однако ему было отказано и в полицейской охране семьи за счет налогоплательщиков, поэтому принц отправился в Великобританию один из-за опасений относительно безопасности жены и наследников. При этом есть вероятность, что супруга и дети Гарри смогут присоединиться к нему позже.

Кроме того, по данным СМИ, встреча герцога Сассекского с королем все еще может состояться, несмотря на неловкие ситуации с охраной и размещением. Однако его "свидание" с принцем Уильямом и принцессой Кейт Миддлтон СМИ называют маловероятным (хотя ранее источники издания Us Weekly сообщали, что Кейт пыталась убедить супруга встретиться с младшим братом и его семьей, чтобы наладить отношения).

"Это в планах Гарри, но не Уильяма. Уэльские не ожидали, что Гарри приедет с Меган и детьми, поэтому он колеблется. Если Уильям не готов, воссоединения не будет", – заявили инсайдеры.

"Уровень престижа, который нельзя купить за деньги"

Фото: Getty Images/Anwar Hussein

Свадьба Меган Маркл и принца Гарри состоялась в 2018 году, а в 2020-м пара вступила в открытый конфликт с королевской семьей и отказалась от официальных обязанностей. Супруги перебрались в США. Тогда же возник конфликт по поводу обеспечения безопасности и государственной охраны принца и его семьи во время визитов в Великобританию, который привел к судебным разбирательствам, инициированным принцем Гарри. Впрочем, он проиграл процесс и апелляцию. С тех пор вопрос безопасности младшего брата Уильяма и его семьи в Британии рассматривается индивидуально в каждом случае.

Меган в последний раз была в Великобритании в сентябре 2022-го: она вместе с принцем Гарри присутствовала на похоронах королевы Елизаветы II. А Карл III видел своих внуков от младшего сына и вовсе в июне 2022-го, когда Сассекские с детьми присутствовали на праздновании платинового юбилея правления Елизаветы II.

При этом, по данным СМИ, король Великобритании давно мечтает наладить отношения с Арчи и Лилибет.

Однако предполагаемый визит Меган Маркл в Лондон летом 2026-го воспринимался не как шаг к примирению, а как возможность извлечения коммерческой выгоды. Якобы эту теорию подтвердили источники из близкого окружения герцогини.

"Она понимает ценность того, чтобы ее видели снова в Великобритании и, что особенно важно, рядом с членами королевской семьи. Эта ассоциация по-прежнему имеет огромный международный вес, и она знает, что это приносит уровень престижа, который просто нельзя купить за деньги", – писали журналисты со ссылкой на инсайдеров.

К слову, пресса регулярно сообщает о провалах Меган в бизнесе и публичной деятельности. Netflix отказался снимать третий сезон ее кулинарного шоу. Ее лайфстайл-бренд также подвергается критике. Появления Меган на публике часто вызывают негодование в Сети: ее обвиняют в том, что она использует благотворительные мероприятия, например посещение детской больницы Лос-Анджелеса весной 2026-го, исключительно ради пиара.

Кроме того, по данным СМИ, герцогиня мечтала стать своей в звездной тусовке, пытаясь наладить отношения с Дженнифер Энистон, Бейонсе, Хейли Бибер, Тейлор Свифт. Однако многие знаменитости якобы стараются дистанцироваться от Меган и скандалов вокруг нее. Она также рассчитывала присутствовать на одном из самых ожидаемых событий в мире шоу-бизнеса – свадьбе Свифт и игрока команды НФЛ Трэвиса Келси, которая прошла 3 июля. На мероприятие были приглашены более тысячи гостей, в их числе принц Уильям и Кейт, хотя королевская чета и не смогла появиться на торжестве. Меган, по данным СМИ, заветного приглашения так и не получила.