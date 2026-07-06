Тейлор Свифт не пригласила на свадьбу бывшую лучшую подругу – актрису Блейк Лайвли

Американская певица Тейлор Свифт вышла замуж за игрока команды НФЛ "Канзас-Сити Чифс" Трэвиса Келси. Торжество прошло в Нью-Йорке, на него были приглашены порядка тысячи гостей, часть улиц была перекрыта. Подробности – в материале Москвы 24.

Свадьба года

Фото: AP Photo/Ryan Murphy

Масштабное торжество в честь свадьбы певицы Тейлор Свифт и игрока в американский футбол Трэвиса Келси состоялось в Нью-Йорке 3 июля. Церемония прошла в закрытом формате на арене "Мэдисон-сквер-гарден". Мероприятие проходило в условиях строгой секретности: гостям было запрещено пользоваться телефонами и производить фото- и видеосъемку. Ведущим мероприятия стал актер Адам Сэндлер.

На праздник были приглашены порядка тысячи гостей, среди которых были актеры Брэдли Купер, Хью Грант, Риз Уизерспун, Дакота Джонсон, певцы Селена Гомес, Дженнифер Лопес, Эд Ширан. По данным СМИ, невеста была в платье от Dior, которое было создано с отсылкой к образу Элизабет Тейлор. Невеста выбрала украшения от Cartier.

По информации инсайдеров издания TMZ, внутри "Мэдисон-сквер-гарден" возвели сказочный замок, для которого понадобились сложные декорации. По подсчетам Radar Online, торжество обошлось возлюбленным в более чем 22 миллиона долларов.

Прилегающие улицы,в частности четыре квартала на Седьмой авеню – главной магистрали, ведущей в центр города, были перекрыты подразделениями полиции на время церемонии. Были усилены меры безопасности, так как певицу жаждали поздравить не только знакомые, но и фанаты: толпы людей собрались у металлических ограждений.

Несмотря на строгую секретность и отсутствие официальных снимков с мероприятия, пара все же сообщила широкой общественности о состоявшейся свадьбе. После торжества на рекламных билбордах "Мэдисон-сквер-гарден" появились надписи JUST&T MARRIED ("Т и Т только что поженились"). А другая знаковая локация центра Нью-Йорка – "Эмпайр-стейт-билдинг" – была подсвечена голубым. Этот цвет считается символом счастливой супружеской жизни в США.

Перед торжеством возлюбленные пожертвовали 26 миллионов долларов нескольким благотворительным организациям в Нью-Йорке и других городах.



Фото: AP Photo/John Locher

При этом, по данным СМИ, Тейлор и Трэвис узаконили отношения еще до грандиозной вечеринки. Об этом сообщило издание Page Six со ссылкой сразу на несколько источников. Пара якобы связала себя узами брака в присутствии самых близких. По слухам, Свифт и Келси могли зарегистрировать отношения в штате Теннесси в рамках скромной церемонии: именно туда певица переехала в 14 лет, чтобы начать карьеру автора песен. Однако подробности мероприятия не сообщались.

Отношения исполнительницы и спортсмена начались в 2023-м: с осени того года певицу стали замечать на матчах команды Келси – "Канзас-Сити". Вскоре пара перестала скрывать роман, а в августе 2025-го объявила о помолвке.

"Тейлор Свифт, ты – монстр"

Фото: Getty Images/Tom Weller

Несмотря на то что торжество стало одним из самых ожидаемых в шоу-бизнесе, а СМИ назвали его "королевской свадьбой Америки", не обошлось и без скандалов. Например, ограничительные меры и перекрытия дорог на время церемонии не понравились некоторым жителям. Активисты выступили против такого масштабного торжества.

"От вклада в климатический кризис до перегрузки электросетей во время смертоносной жары ради вашего будущего развода. Тейлор Свифт, ты – монстр", – было написано на плакате протестующих.

Помимо этого, издание Page Six со ссылкой на источники сообщило, что несколько сотрудников арены "Мэдисон-сквер-гарден" были отстранены от работы накануне торжества знаменитостей. По разным данным, речь идет о двух или четырех работниках. Причиной примененных к ним санкций якобы стали снимки, которые те сделали на территории спорткомплекса незадолго до мероприятия. При этом об окончательном увольнении речь не шла, сотрудникам могут запретить работать именно в "Мэдисон-сквер-гарден", сохранив возможность трудиться на других площадках холдинга.

Также СМИ сообщили, что Тейлор все же не пригласила на торжество бывшую лучшую подругу – актрису Блейк Лайвли. Напряженность в их отношениях возникла из-за судебных тяжб с режиссером Джастином Бальдони.