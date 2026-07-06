Члена партии "Яблоко" Кривицкую оштрафовали за езду без водительских прав

Фото: mosyabloko.ru

Член партии "Яблоко" Светлана Кривицкая получила штраф за езду без водительских прав. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Мировой судья судебного участка № 175 столичного района Митино 1 июля 2026 года рассмотрел дело в отношении Кривицкой об административном правонарушении по статье КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами".

Известно, что женщину ранее лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде. Несмотря на это, она утром 28 июня управляла автомобилем.

По данным ТАСС, член "Яблока" на улице Барышихе врезалась в уличное ограждение. В результате случившегося никто не пострадал.

Суд назначал Кривицкой административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Женщина на судебном заседании признала правонарушение и раскаялась в содеянном.

Ранее бывшего сотрудника X5 Group Кирилла Кузьменко лишили водительских прав после вождения в нетрезвом виде. Он попал в аварию на Мичуринском проспекте в Москве в мае 2026 года. Его Porsche столкнулся с машиной Voyah бывшего игрока "Спартака" Александра Прудникова. В результате произошедшего один человек пострадал.

После этого X5 Group уволила Кузьменко. В компании он занимал должность управляющего директора подразделения "Х5 Транспорт".