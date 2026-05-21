Сын нижегородского бизнесмена после ДТП заявил, что планирует купить новый Porsche

Сын нижегородского бизнесмена Сергей Корнилов после ДТП заявил, что чувствует себя "лучше не бывает". Об этом он рассказал в беседе с Москвой 24.

"Машину новую собираюсь приобретать, Porsche 911 Turbo S за 30 миллионов рублей", – поделился Корнилов.

Авария с его участием произошла на Похвалинском съезде в центре Нижнего Новгорода 20 мая – сын миллионера разбил свой желтый кабриолет Mercedes и повредил еще два автомобиля.

По информации местного МВД, молодой человек не справился с управлением, выехал на встречку, где столкнулся с Kia. Последняя развернулась и столкнулась с автомобилем Nissan. Mercedes затем наехал на бордюр. В результате пострадавших нет, повреждения получили авто.

"На 21-летнего водителя составлено 4 административных материала. <...> Автомобиль Mercedes изъят у водителя и помещен на специализированную стоянку. При проверке водителя-нарушителя по базам МВД установлено, что он ранее неоднократно привлекался к административной ответственности", – добавили в ведомстве.

По данным телеграм-канала Mash, молодой человек перебрал с алкоголем. Перед ДТП Корнилов выложил видео из ресторана с бокалом, а после происшествия на дороге продолжил выпивать.

"Вы живете скучно, вы не главный герой. Главный герой – это я. Мне (все равно. – Прим. ред.) сколько людей в Нижнем (Новгороде. – Прим. ред.) это увидит, мне (все равно. – Прим. ред.)", – говорил он.

Из открытых источников известно, что отец Корнилова был гендиректором ГК "Луидор" и умер в 2024 году. Его компания занимается созданием спецтехники, металлических изделий, а также продажей и обслуживанием машин.

Ранее бизнесмен Михаил Смирнов погиб в результате ДТП в Ленинградской области. Ряд СМИ и телеграм-каналов выяснили, что в момент аварии он управлял мотоциклом, на котором столкнулся с легковым авто.

Согласно данным МВД, речь идет об аварии на 49-м километре трассы Пески – Сосново – Подгорье в Приозерском районе. Там водитель мотоцикла Triumph 1972 года рождения потерял управление и выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение.

