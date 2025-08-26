ТАСС: бизнесмен Сергей Белюскин погиб в ДТП на западе Москвы

Фото: телеграм-канал SHOT

Бизнесмен Сергей Белюскин погиб, врезавшись в отбойник на спорткаре Aston Martin на Живописном мосту на западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Предварительно, Белюскину стало плохо за рулем из-за проблем с сердцем. Он потерял управление и врезался в отбойник. Прибывшие на место медики констатировали смерть бизнесмена.

Согласно открытым данным, Белюскин является индивидуальным предпринимателем и главой компании "Скат".

Ранее несовершеннолетний за рулем автомобиля Hyundai въехал в припаркованный автомобиль у дома в городском округе Мытищи. Вскоре полицейские установили личность водителя, опросили его родителей и очевидцев ДТП. По факту произошедшего проводится проверка.

Еще одна авария произошла на 6-м километре внутренней стороны МКАД: водитель автомобиля "КамАЗ" столкнулся с погрузчиком, который от удара съехал в кювет. Водитель последнего транспортного средства выпал из кабины, после чего на него наехал "КамАЗ". От полученных травм водитель погрузчика скончался на месте.