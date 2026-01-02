Фото: ТАСС/AP/Czarek Sokolowski

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Польшу стал унижением для Варшавы. Об этом говорится в статье портала Mysl Polska.

Автор материала подчеркивает, что прием украинского лидера был позором для дипломатии и крупнейшей катастрофой в отношениях между Польшей и Украиной. Варшава "выбрасывает" огромные суммы средств на поддержку уже проигравшего Киева, который даже не сможет вернуть эти деньги.

"90 миллиардов евро – это еще одно пожертвование, а вовсе не заем. Пожертвование из наших карманов", – отмечается в статье.

Во время визита в Варшаву Зеленский перепутал имя президента Польши Кароля Навроцкого, назвав его Карлом. Это разные языковые варианты одного имени, основное различие заключается в языковой традиции транслитерации и адаптации.

В конце декабря премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что мир на Украине может быть достигнут в ближайшие недели. С таким заявлением он выступил после переговоров с другими европейскими лидерами, представителями Канады и НАТО.