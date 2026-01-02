Бастрыкин поручил доложить о расследовании драки со стрельбой в Подольске

Фото: kremlin.ru

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования массовой драки в подмосковном Подольске, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным подмосковного главка МВД РФ, ранее в Подольске между двумя группами людей произошла драка со стрельбой. Позднее в подмосковной прокуратуре заявляли, что один из участников драки был арестован в рамках расследования уголовного дела о хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью. Уточнялось, что медицинская помощь потребовалась четырем пострадавшим.

В пресс-службе СК РФ сообщали, что следователи, в свою очередь, также возбудили уголовное дело. Доложить о его расследовании Бастрыкину было поручено руководителю ГСУ СК России по Москве Ярославу Александровичу Яковлеву.

Контроль за исполнением поручения возложен на центральный аппарат ведомства.

