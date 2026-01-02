Форма поиска по сайту

02 января, 18:27

Происшествия

Бастрыкин поручил доложить о расследовании драки со стрельбой в Подольске

Фото: kremlin.ru

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования массовой драки в подмосковном Подольске, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным подмосковного главка МВД РФ, ранее в Подольске между двумя группами людей произошла драка со стрельбой. Позднее в подмосковной прокуратуре заявляли, что один из участников драки был арестован в рамках расследования уголовного дела о хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью. Уточнялось, что медицинская помощь потребовалась четырем пострадавшим.

В пресс-службе СК РФ сообщали, что следователи, в свою очередь, также возбудили уголовное дело. Доложить о его расследовании Бастрыкину было поручено руководителю ГСУ СК России по Москве Ярославу Александровичу Яковлеву.

Контроль за исполнением поручения возложен на центральный аппарат ведомства.

Ранее полицейские задержали напугавшего местных жителей Нижнего Новгорода мужчину, который гулял в бронежилете и с пневматической винтовкой. По данным ведомства, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Выяснением причин поступка мужчины занимаются правоохранители.

