29 сентября, 11:13Происшествия
Водитель в Москве выстрелил из оружия во время конфликта с велосипедистом
Фото: ГУ МВД России по городу Москве
В Москве задержали 41-летнего водителя, который открыл стрельбу из травматического оружия во время конфликта с велосипедистом. Об этом сообщила пресс-служба УВД по СВАО.
Инцидент произошел на улице Малыгина, а подозреваемый был задержан по горячим следам на Шушенской улице.
По словам начальника ИиОС ГУ МВД России по Москве полковника внутренней службы Владимира Васенина, поводом для разбирательства стало заявление 47-летнего велосипедиста.
Мужчина рассказал, что во время поездки у него произошел конфликт с водителем иномарки, который в итоге высунулся из окна автомобиля и выстрелил в воздух, после чего скрылся с места происшествия.
Оперативники задержали 41-летнего жителя и изъяли у него пистолет.
Следователь возбудил уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство"). Суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде домашнего ареста.
Ранее неизвестный устроил стрельбу во Владивостоке. В ходе мониторинга соцсетей выяснилось, что ночью 13 сентября группа лиц нарушала общественный порядок. Один из участников происшествия демонстративно выстрелил из предмета, напоминающего пистолет.
