Водитель в Москве выстрелил из оружия во время конфликта с велосипедистом

В Москве задержали 41-летнего водителя, который открыл стрельбу из травматического оружия во время конфликта с велосипедистом. Об этом сообщила пресс-служба УВД по СВАО.

Инцидент произошел на улице Малыгина, а подозреваемый был задержан по горячим следам на Шушенской улице.

По словам начальника ИиОС ГУ МВД России по Москве полковника внутренней службы Владимира Васенина, поводом для разбирательства стало заявление 47-летнего велосипедиста.

Мужчина рассказал, что во время поездки у него произошел конфликт с водителем иномарки, который в итоге высунулся из окна автомобиля и выстрелил в воздух, после чего скрылся с места происшествия.

Оперативники задержали 41-летнего жителя и изъяли у него пистолет.

Следователь возбудил уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство"). Суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде домашнего ареста.

