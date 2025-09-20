20 сентября, 23:28Происшествия
Драка со стрельбой произошла в подмосковном Раменском
Фото: depositphotos/TakeArt
Между группой молодых людей в подмосковном Раменском произошел конфликт, переросший в драку со стрельбой, сообщает пресс-служба областной полиции.
Уточняется, что инцидент произошел на парковке у одного из жилых домов на улице Гурьева. По предварительным данным, один из участников конфликта выстрелил в сторону оппонентов из сигнального пистолета.
Участники потасовки скрылись с места происшествия, но одного из них, 15-летнего москвича, удалось задержать. Других участников конфликта разыскивают, за медицинской помощью никто не обращался.
Ранее неизвестный человек устроил стрельбу во Владивостоке. Инцидент произошел в ночное время в районе улицы Некрасовской. После произошедшего местные органы внутренних дел организовали проведение процессуальной проверки.