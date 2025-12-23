В Москве уволят педагога, ударившего ученика с инвалидностью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Педагог, который ударил ребенка с инвалидностью в столичной школе, будет уволен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора школы № 1747 Марину Сотникову.

Ранее в СМИ появилась информация, что учительница якобы дала пощечину школьнику, угрожая выбить ему зубы. Сам инцидент произошел 19 декабря.

"Подобный поступок совершенно недопустим и противоречит этическим и педагогическим нормам. Школа не потерпит насилия в своих стенах", – указала Сотникова.

По словам директора учебного учреждения, она уже провела встречу с семьей пострадавшего ребенка и принесла им извинения. Также школа организовала внутреннее расследование. После его завершения педагог будет уволен со своей должности.



