Пожар в жилом доме на Пресненском Валу полностью ликвидирован

Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Пожар полностью ликвидирован на площади 300 квадратных метров в жилом доме на Пресненском Валу. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС РФ.

В результате ЧП пострадали 9 человек. Также были спасены 37 человек. В тушении огня участвовали 95 пожарных и 27 единиц техники.

Вечером 10 февраля в центре Москвы в жилом доме вспыхнул пожар, затронувший лестничные клетки одного из подъездов с 1-го по 8-й этаж.

Из-за происшествия временно ограничили движение транспорта на участке Пресненского Вала между улицами Красной Пресни и Ходынской, а также изменили маршруты городского транспорта 418, м32 и м34.

По факту возгорания начата доследственная проверка. Прокуратура Москвы контролирует ее ход и защиту прав пострадавших жильцов.