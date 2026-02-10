Жилой дом загорелся в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, пожар произошел в подъезде жилого дома на Пресненском Валу. Сотрудники МЧС в настоящее время спасают жильцов и тушат огонь.

В свою очередь, в оперативных службах ТАСС добавили, что пожар охватил лестницу с 1-го по 8-й этаж, задымлены сразу несколько квартир. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

Ранее пожар произошел в бизнес-центре в Партийном переулке. По предварительным данным, очаг возгорания находился на третьем этаже здания в сауне.

Возгорание было потушено на площади 15 квадратных метров. Люди смогли самостоятельно покинуть здание, никто не пострадал.

