10 февраля, 18:05Происшествия
Жилой дом загорелся в центре Москвы
По данным ведомства, пожар произошел в подъезде жилого дома на Пресненском Валу. Сотрудники МЧС в настоящее время спасают жильцов и тушат огонь.
В свою очередь, в оперативных службах ТАСС добавили, что пожар охватил лестницу с 1-го по 8-й этаж, задымлены сразу несколько квартир. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.
Ранее пожар произошел в бизнес-центре в Партийном переулке. По предварительным данным, очаг возгорания находился на третьем этаже здания в сауне.
Возгорание было потушено на площади 15 квадратных метров. Люди смогли самостоятельно покинуть здание, никто не пострадал.