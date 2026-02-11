Проект "Зима в Москве" помогает бизнесу и делает городскую жизнь ярче

Фото: Мосфото

Столичные власти и бизнес вместе развивают городские фестивали и сезонные площадки, превращая их в масштабные события для жителей города и туристов. Проект "Зима в Москве" стал примером такого партнерства, сообщает ИА Регнум.

В рамках сотрудничества предприниматели создают новые пространства, активности и сервисы, а город поддерживает их участие специальными программами.

Одним из участников проекта стала компания Rostic’s. На центральном променаде парка "Ходынское поле" она открыла стилизованную точку доставки "Гипербаскет" рядом со станцией метро "ЦСКА". Посетители могут забрать заказ через мобильное приложение и перекусить в теплом "Домике-бургере" с подогреваемыми скамейками.

"Такая коллаборация с городскими парками – очень хороший пример интеграции бизнеса в общественное пространство. Посетители видят в парке любимый бренд, чему искренне радуются", – поделилась пиар-директор компании Жанна Белаш.

Фото: Мосфото

Еще одной инициативой стала площадка для керлинга, созданная девелопером Stone. В парке проходят интерактивные занятия и свободные игры под руководством инструкторов, а гости могут погреться у костра.

Директор по коммуникациям компании Татьяна Желанова отметила, что проект позволил предложить москвичам новый формат досуга и сформировать дополнительную точку притяжения для жителей района.

На территории парка также заработал каток фестиваля "Винтерфест", который в прошлом году посетили более 100 тысяч человек. В этом году команда фестиваля отвечает и за операционное управление катком, включая обслуживание льда и инфраструктуры.

"Это, например, диджей-сеты, бесплатные детские мастер-классы по фигурному катанию и хоккею от команды российского фигуриста Ильи Авербуха", – рассказал директор фестиваля Георгий Цанава.

Фото: Мосфото

Партнерские проекты реализуются и на других площадках. Например, Альфа-Банк стал генеральным партнером "Фабрики подарков" на Болотной площади.

Вплоть до 28 февраля в данном пространстве можно приобрести мерч, выбрать индивидуальную гравировку для банковской карты совместно с проектом "Сделано в Москве", а также получить кешбэк до 30% за аренду коньков и покупки на фуд-корте и в магазинах.

"В середине февраля у нас планируется крупное мероприятие для предпринимателей с приглашением экспертов. Это будет площадка для нетворкинга, где малый бизнес сможет рассказать о себе, найти новые контакты и обсудить планы на 2026 год", – рассказала начальник управления бизнес-маркетинга малого и микробизнеса Альфа-Банка Елена Нарышкина.

Фото: Мосфото

В арт-павильоне также работает "Маркет маркета" – фестиваль локальных брендов от "Яндекс Маркета". Посетителям предлагают изделия ручной работы, одежду, косметику, аксессуары, декор и продукцию благотворительных фондов.

По словам бренд-директора компании Валерии Кирсановой, проект уже получил положительный отклик в других городах, а участие в зимнем сезоне на Болотной площади стало ответом на запрос аудитории провести нечто подобное в Москве.

Для предпринимателей создана также специальная платформа "Время возможностей для бизнеса", где компании могут выбрать формат участия в городских событиях в течение года. Такой подход, как отмечается, позволит объединить усилия города и бизнеса, создавая новые активности, улучшая городскую среду и расширяя культурную программу столицы в зимний сезон.

Вместе с тем 13 февраля в Москве стартует фестиваль "Масленица". Он продлится до 22-го числа и станет частью проекта "Зима в Москве". В городе планируется открыть 30 праздничных площадок, оформленных в народном стиле. Главная локация при этом будет ждать жителей и гостей столицы на Тверском бульваре – там проведут концерты, спектакли и спортивные квесты.