Церемония прощания с адвокатом Генрихом Падвой прошла в Москве

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

В Москве прошла церемония прощания с заслуженным юристом России, адвокатом Генрихом Падвой.

Мероприятие состоялось в Центральной клинической больнице управления делами президента. После церемонии процессия направилась на Ваганьковское кладбище, где пройдет захоронение.

Открывая церемонию, друг и партнер по адвокатскому бюро "Падва и партнеры" Александр Гофштейн назвал Падву основоположником целой школы уголовной защиты.

Проститься с юристом пришли более 100 человек: родные, представители правового сообщества, включая министра юстиции Константина Чуйченко, уполномоченную по правам человека Татьяну Москалькову, президента Адвокатской палаты Москвы Генри Резника, адвокатов Александра Асниса и Анатолия Кучерену.

О смерти Падвы стало известно 10 февраля. Ему было 94 года.

Адвокатскую карьеру он начал в 1953 году в Калининской областной коллегии адвокатов. С 1971 года он состоял в Московской городской коллегии адвокатов, а с 1985-го вошел в ее президиум и возглавил НИИ адвокатуры при столичных коллегиях. В 1989-м стал вице-президентом Союза адвокатов СССР, а в 2002-м вступил в Адвокатскую палату Москвы.

В числе его клиентов были бизнесмен Алишер Усманов, экс-министр обороны Анатолий Сердюков, криминальный авторитет Вячеслав Иваньков, актер Владислав Галкин и многие другие.