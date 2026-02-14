Собянин: пилотный курс по ИИ объединил 12 тыс пятиклассников в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX о запуске уникального образовательного проекта – курса по искусственному интеллекту (ИИ) для пятиклассников.



По словам мэра, проект позволит обучить детей работе с технологиями ИИ и основам цифровой грамотности. При этом юные москвичи узнают о самых востребованных новшествах.



Программа курса разработана таким образом, чтобы сложные вещи были понятны и интересны детям. Во время обучения большая часть времени будет уделена практике. В частности, каждый ученик сможет попробовать поработать с ИИ, в том числе создать творческие проекты.



Пилотный курс затронет более 130 московских школ. Его участниками стали практически 12 тысяч пятиклассников. При этом обучение проходят не только школьники, но и педагоги, которые используют ИИ для решения повседневных и образовательных задач. Специальную подготовку прошли уже 1,7 тысячи столичных учителей.

"Они освоили современные ИИ‑инструменты – от генерации домашних заданий до создания обучающих видео для уроков", – уточнил мэр.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что ИИ-сервисом "Цифровой учитель" по математике воспользовались 850 тысяч человек с момента запуска, который произошел в 2024-м году.

Общее количество обращений к сервису достигло 14,3 миллиона. Система использует адаптивный алгоритм, который подстраивается под уровень каждого ученика – предлагает усложненные задания при успешном выполнении и дополнительные упражнения для закрепления материала. Весь процесс обучения происходит в реальном времени, а отслеживать прогресс могут как школьники, так и их родители.

