Свыше 850 тыс школьников воспользовались ИИ-сервисом "Цифровой учитель" в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С момента запуска в прошлом учебном году ИИ-сервиса "Цифровой учитель" по математике им воспользовались 850 тысяч человек, включая школьников, родителей и педагогов. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В столичном образовании мы активно усиливаем направления, которые формируют будущее наших детей, включая, конечно, математическое. В этом учебном году в школах появились городские учебные курсы по математике, науке и технологиям для юных москвичей", – поделилась Ракова.

Она отметила, что столичные власти стараются поддерживать каждого ученика и предоставлять гибкие подходы и методы. Один из них – сервис "Цифровой учитель", общее количество обращений к которому достигло 14,3 миллиона.

Как подчеркнула заммэра, система использует адаптивный алгоритм, который подстраивается под уровень каждого ученика – предлагает усложненные задания при успешном выполнении и дополнительные упражнения для закрепления материала при возникновении трудностей.

Весь процесс обучения происходит в реальном времени, а отслеживать прогресс могут как сами школьники, так и их родители.

"Сервис запустили в начале прошлого учебного года – за это время он стал одним из самых популярных в "Московской электронной школе", – указала Ракова.

Сервис доступен через веб-версию электронного дневника, мобильное приложение "Дневник МЭШ" и библиотеку "Московской электронной школы". Он расположен в разделе "Учеба" во вкладке "Предметы".

Также запущен аналогичный проект по английскому языку, а в текущем учебном году появятся цифровые учителя по физике и информатике.

Ранее сообщалось, что в московских ИТ-классах школьники изучают основы искусственного интеллекта (ИИ), включая работу с большими данными и создание нейросетей. Как отметил Сергей Собянин, интерес к этой теме растет – на конференции "Инженеры будущего" было представлено свыше 250 работ.