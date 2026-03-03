Стоимость золота опустилась ниже 5 050 долларов впервые с 20 февраля

Фото: depositphotos/ras-slava

Биржевая цена на золото опустилась ниже 5 050 долларов за тройскую унцию впервые с 20 февраля. Об этом свидетельствуют данные торгов на нью-йоркской бирже Comex.

По информации на 17:50 по московскому времени, фьючерс на золото с поставкой в апреле подешевел на 5,19% и установился на отметке в 5 036 доллара. К 18:00 стоимость драгоценного металла замедлила снижение и составила 5 044,1 доллара за унцию.

Также фьючерс на серебро с поставкой в мае 2026 года опустился ниже отметки 80 долларов впервые с 20 февраля. Драгметалл подешевел на 10,03%, достигнув 79,7 доллара за тройскую унцию.

Кроме того, мартовские фьючерсы на нефть Brent продемонстрировали значительный рост, впервые с 5 декабря 2025 года превысив 64 доллара за баррель. Стоимость нефти в момент торгов составила 64,14 доллара.

