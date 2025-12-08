Форма поиска по сайту

08 декабря, 16:54

Экономика

Стоимость меди обновила исторический максимум

Фото: 123RF.com/citadelle

Стоимость меди обновила исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи металлов (LME).

По состоянию на 14:25 по московскому времени котировки трехмесячных фьючерсов на медь выросли на 0,3%, составив 11 653 доллара за тонну. При этом в ходе сессии они поднимались до 11 771 доллара за тонну.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков сообщила, что панические покупки меди связаны с опасениями дефицита поставок. Отмечается, что наращивание запасов рафинированной меди в США из-за опасений введения пошлин на импорт в следующем году может привести к дефициту в других регионах.

Также в материале говорится о положительном влиянии решения властей КНР усилить поддержку экономики для стимулирования внутреннего потребления через "более проактивную" налогово-бюджетную политику и сохранение "умеренно мягкой" денежно-кредитной политики.

Ранее стоимость фьючерса на серебро на бирже Comex обновила исторический максимум, превысив 55 долларов за тройскую унцию. В частности, цена росла на 3,44% и составляла 55,45 доллара за тройскую унцию. При этом фьючерс на золото с поставкой в феврале 2026 года находился на уровне 4 220,6 доллара (+0,44%).

