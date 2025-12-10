Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 декабря, 13:20

Общество

Минпросвещения утвердило дни последнего звонка и выпускного в 2026 году

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Минпросвещения РФ определило дни проведения последнего звонка и выпускного в школах в 2026 году. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Ведомство отметило, что последние звонки пройдут 26 мая, а выпускные – 27 июня. В программу последних звонков и выпускных вечеров в образовательных организациях предлагается включить церемонии поднятия госфлага и исполнения гимна России.

Также в программу необходимо включить чествование многодетных и многопоколенных семей, выступления родителей учащихся, в том числе удостоенных государственных наград и участников СВО.

"В соответствии с задачами национального проекта "Молодежь и дети", запущенного по инициативе нашего президента, важной частью патриотической работы являются церемонии поднятия государственного флага и исполнения Государственного гимна Российской Федерации. Они способствуют формированию уважения к государственным символам, укреплению гражданской идентичности", – приводит ведомство слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Он подчеркнул, что в России продолжается работа, направленная на создание в школе атмосферы уважения к стране и гордости за нее. Кравцов выразил уверенность, что эти ценности позволяют каждому выпускнику унести с собой только положительные воспоминания.

Ранее был согласован график проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году. Основной период начнется 1 июня. В этот день запланированы экзамены по истории, литературе и химии. Затем 4 июня состоится ЕГЭ по русскому языку, а 8-го числа – по математике базового и профильного уровней.

Период с 22 по 25 июня выделен в качестве резерва для сдачи экзаменов по всем дисциплинам. Помимо этого, 8 и 9 июля выпускники смогут по желанию пересдать один из предметов.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявлял, что в 2026 году сохранится возможность пересдачи одного из предметов ЕГЭ. При этом дополнительные предметы или день в рамках пересдачи ведомство добавлять не планирует.

Московские 11-классники начали сдавать тренировочные работы в форме ЕГЭ

Читайте также


образованиеобщество

Главное

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

Почему каждому стоит танцевать танго?

Танго – это отличный способ самовыражения

Во время исполнения танца задействованы почти все группы мышц

Читать
закрыть

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Читать
закрыть

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Читать
закрыть

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Читать
закрыть

Пострадает ли урожай 2026 года от дефицита осадков зимой?

Для опытных дачников бесснежная погода в начале зимы – это "не аномалия, а ценный подарок"

Эксперты уверены: посадки из-за отсутствия снега не пострадают

Читать
закрыть

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на горнолыжном отдыхе в РФ в Новый год?

Лучшие предложения по ценам доступны по акциям раннего бронирования

Для экономии стоит путешествовать на личном автомобиле

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика