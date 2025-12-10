Минпросвещения утвердило дни последнего звонка и выпускного в 2026 году

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Минпросвещения РФ определило дни проведения последнего звонка и выпускного в школах в 2026 году. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Ведомство отметило, что последние звонки пройдут 26 мая, а выпускные – 27 июня. В программу последних звонков и выпускных вечеров в образовательных организациях предлагается включить церемонии поднятия госфлага и исполнения гимна России.

Также в программу необходимо включить чествование многодетных и многопоколенных семей, выступления родителей учащихся, в том числе удостоенных государственных наград и участников СВО.

"В соответствии с задачами национального проекта "Молодежь и дети", запущенного по инициативе нашего президента, важной частью патриотической работы являются церемонии поднятия государственного флага и исполнения Государственного гимна Российской Федерации. Они способствуют формированию уважения к государственным символам, укреплению гражданской идентичности", – приводит ведомство слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Он подчеркнул, что в России продолжается работа, направленная на создание в школе атмосферы уважения к стране и гордости за нее. Кравцов выразил уверенность, что эти ценности позволяют каждому выпускнику унести с собой только положительные воспоминания.

Ранее был согласован график проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году. Основной период начнется 1 июня. В этот день запланированы экзамены по истории, литературе и химии. Затем 4 июня состоится ЕГЭ по русскому языку, а 8-го числа – по математике базового и профильного уровней.

Период с 22 по 25 июня выделен в качестве резерва для сдачи экзаменов по всем дисциплинам. Помимо этого, 8 и 9 июля выпускники смогут по желанию пересдать один из предметов.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявлял, что в 2026 году сохранится возможность пересдачи одного из предметов ЕГЭ. При этом дополнительные предметы или день в рамках пересдачи ведомство добавлять не планирует.

