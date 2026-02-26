Форма поиска по сайту

Новости

Новости

26 февраля, 19:08

Спорт

World Aquatics отменила этап Кубка мира по прыжкам в воду в Мексике

Фото: Getty Images/Vasile Mihai-Antonio

Международная федерация плавания (World Aquatics) отменила второй этап Кубка мира по прыжкам в воду, который должен был пройти в Мексике в период с 5 по 8 марта. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Такое решение принято после оценки рисков ситуации в Сапопане и штате Халиско. В частности, был изучен уровень общественной безопасности в текущих условиях.

"Безопасность всех участников соревнований World Aquatics остается нашим главным приоритетом", – отметили в World Aquatics.

Квалификация на суперфинал турнира, который пройдет в Пекине, будет реализована по итогам этапа в Монреале, запланированного на период с 26 февраля по 2 марта. Российские пловцы выступят на соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее Минобороны Мексики сообщило о проведении операции по ликвидации лидера крупнейшего картеля "Новое поколение Халиско" Рубена Немесио Осегеру Сервантеса по прозвищу Эль Менчо. Также четверо участников преступной группировки погибли на месте во время перестрелки, еще трое были тяжело ранены и скончались во время воздушной транспортировки в Мехико.

Местные СМИ сообщают, что из-за произошедшего по меньшей мере в пяти штатах Мексики, включая Халиско, начались беспорядки. На этом фоне посольство РФ призвало российских граждан отложить поездки в страну.

В результате погибли не менее 18 человек. По данным СМИ, среди них – 15 бойцов нацгвардии, один охранник, убитый во время бунта в тюрьме Пуэрто-Вальярты, и сотрудник прокуратуры, застреленный в уличной перестрелке в городе Сапопан. В этом же городе жертвой перестрелки стала беременная женщина. Кроме того, после протестов и столкновений были задержаны 27 человек.

