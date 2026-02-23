РСТ: российские туристы пока не отменяют туры в Мексику из-за беспорядков

Фото: ТАСС/AP/Armando Solis

Россияне пока не отменяют туры в Мексику, несмотря на происходящие в стране беспорядки. Об этом руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов, передает его слова РИА Новости.

Он также указал, что пока не фиксируется массовых обращений к туроператорам или заявок на досрочный возврат билетов. В настоящее время в Мексике находится около 3,5–5 тысяч россиян.

"Примерно 65–75% – это самостоятельные путешественники и релоканты, остальные – клиенты организованных туров, деловые путешественники", – уточнил Абдюханов.

Он объяснил, что в Мексику едет не так много туристов из-за высоких цен на авиабилеты, отсутствия прямого авиасообщения и конкуренции со стороны иных популярных направлений.

При этом руководитель пресс-службы РСТ обратил внимание, что в Мексике живет много россиян. В связи с этим граждан РФ и туристов призвали сохранять бдительность и следить за информацией от туроператоров, гидов и авиакомпаний, а также за сообщениями местных властей.

Ранее Минобороны Мексики сообщило о проведении операции по ликвидации главаря крупнейшего картеля "Новое поколение Халиско" Рубена Немесио Осегеру Сервантеса по прозвищу Эль Менчо. Также четверо участников преступной группировки погибли на месте во время перестрелки, еще трое были тяжело ранены и скончались во время воздушной транспортировки в Мехико.

Местные СМИ сообщают, что из-за произошедшего по меньшей мере в пяти штатах Мексики, включая Халиско, начались беспорядки. Местные власти предупреждают о приостановке работы общественного транспорта и поджогах автомобилей. На этом фоне посольство РФ в Мексике призвало российских граждан отложить поездки в страну.

