23 февраля, 14:25

Происшествия

В Петербурге с витрины ювелирного магазина украли украшения на 1,1 млн рублей

Фото: 123RF.com/alfexe

В Санкт-Петербурге с витрины ювелирного магазина украли украшения на 1,1 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Информация о краже из ювелирного магазина, расположенного на проспекте Стачек, поступила полиции днем 21 февраля. Выяснилось, что злоумышленники воскрыли витрину и похитили драгоценности.

По данным ведомства, преступление было реализовано за 20 минут. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Правоохранители занимаются розыском злоумышленников.

Ранее мужчина ограбил ювелирный магазин на Свободном проспекте в Москве. По данным столичной прокуратуры, злоумышленник ворвался в помещение, в котором находилась продавец-консультант, разбил витрину и похитил украшения на сумму более 1,8 миллиона рублей.

После этого он скрылся. Спустя время 29-летнего грабителя, который ранее был судим за кражу и грабежи, задержали. Ему предъявлено обвинение по статье УК РФ "Грабеж". Мужчина полностью признал свою вину.

Уборщица и ее муж украли почти 7,5 млн рублей из квартиры в Бутове

