26 декабря, 10:56

Происшествия

Сотрудник заведения задержан в Москве за кражу 1 млн рублей с карты работодателя

Фото: depositphotos/merrydolla

Правоохранители задержали в Москве администратора заведения по подозрению в краже свыше 1 миллиона рублей с карты работодателя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Информация о краже поступила полиции Тимирязевского района от собственника развлекательного заведения, расположенного на Дмитровском шоссе. По его словам, сотрудники банка сообщили ему о подозрительных операциях со счетом.

В результате мужчина взял выписку со счета и заметил списание с карты, которая использовалась для хозяйственных нужд и хранилась на работе. Было украдено свыше 1 миллиона рублей.

Злоумышленника задержали возле одного из домов на улице Яблочкова. Им оказался 21-летний местный житель, работавший в этом же заведении администратором.

Оказалось, что он в один из вечеров украл карту руководителя, а утром на следующий день купил в магазине технику и обналичил деньги. После злоумышленник совершил транзакцию в размере 850 тысяч рублей на подконтрольный ему счет. Часть средств мужчина израсходовал на азартные игры.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже. На большую часть средств, которые есть на счету злоумышленника, наложен арест. Самому мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сотрудники полиции задержали в Москве подозреваемого в краже у коммерческой фирмы 141 ноутбука, стоимость которых составила свыше 30 миллионов рублей. Правоохранители установили причастность к инциденту 35-летнего работника компании, который отвечал за складскую логистику.

Выяснилось, что мужчина несколько месяцев оформлял заявки на вывоз ноутбуков со склада в подмосковной Балашихе из офиса организации, а затем на своем автомобиле увозил технику в другое помещение. После этого он продавал похищенное в комиссионные магазины и тратил средства на свои нужды. Возбуждено дело о краже.

"Московский патруль": мошенников задержали за кражу оборудования на 43 млн рублей

