Школьник получил ожоги глаз и лица во время эксперимента из соцсетей в Омске

Фото: vk.com/ookob.omsk

Школьник получил щелочные ожоги лица и глаз в Омской области после того, как попытался повторить химический эксперимент из соцсетей. Об этом сообщил глава регионального Минздрава Дмитрий Маркелов в своем телеграм-канале.

"Подростки нашли инструкцию к удивительному опыту, собрали ингредиенты. То, что на экране выглядело завораживающе, в реальности обернулось катастрофой: химическая реакция вышла из-под контроля, и произошел выброс едких веществ", – пояснил он.

По словам Маркелова, после произошедшего мальчик обратился в клиническую офтальмологическую больницу имени В. П. Выходцева в Омске. В настоящее время ребенок проходит реабилитацию. У него выявлена частичная потеря зрения.

Ранее в Приморье отец школьника распылил на подростков газовый баллончик, вмешавшись в ссору учеников. Конфликт произошел в школе города Большой Камень между 6-классниками.

42-летний отец одного из них прибыл на место происшествия, чтобы разобраться в ситуации. Мужчина травмировал детей и воспользовался газовым баллончиком. После этого он уехал на машине.

