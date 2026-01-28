Москвич украл футболку и выстрелил в охранника магазина из аэрозольного пистолета

Фото: 77.мвд.рф

Мужчина устроил разбойное нападение на магазин на Дмитровском шоссе. Об этом сообщило Главное управление МВД России по Москве.

"В дежурную часть отдела полиции обратился 44-летний работник охраны спортивного магазина. Он сообщил, что заметил, как мужчина в торговом зале надел на себя футболку стоимостью около 2 тысяч рублей и хотел выйти из магазина, не оплатив товар", – говорится в сообщении.

Уточняется, что охранник принял попытку остановить гражданина, однако тот достал аэрозольный пистолет и выстрелил сотруднику в лицо. У мужчины диагностировали химический ожог глаза.

В ходе следственных мероприятий нападавший был оперативно задержан недалеко от места происшествия. Им оказался 31-летний житель столицы. У него изъяли похищенную футболку и аэрозольный пистолет.

В отношении его возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ ("Разбой"). Мужчину заключили под стражу.

Ранее пассажиры метро на станции "Парк культуры" задержали подростка, который попытался украсть у девушки пакет, где лежали телефон и документы. Злоумышленник вырвал его из рук 23-летней пассажирки в вагоне метро, а затем попытался скрыться с места преступления.

Пострадавшая последовала за ним, после чего свидетели инцидента помогли удержать похитителя до появления правоохранителей. По данному факту возбуждено уголовное дело.