Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 января, 11:30

Происшествия

Москвич украл футболку и выстрелил в охранника магазина из аэрозольного пистолета

Фото: 77.мвд.рф

Мужчина устроил разбойное нападение на магазин на Дмитровском шоссе. Об этом сообщило Главное управление МВД России по Москве.

"В дежурную часть отдела полиции обратился 44-летний работник охраны спортивного магазина. Он сообщил, что заметил, как мужчина в торговом зале надел на себя футболку стоимостью около 2 тысяч рублей и хотел выйти из магазина, не оплатив товар", – говорится в сообщении.

Уточняется, что охранник принял попытку остановить гражданина, однако тот достал аэрозольный пистолет и выстрелил сотруднику в лицо. У мужчины диагностировали химический ожог глаза.

В ходе следственных мероприятий нападавший был оперативно задержан недалеко от места происшествия. Им оказался 31-летний житель столицы. У него изъяли похищенную футболку и аэрозольный пистолет.

В отношении его возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ ("Разбой"). Мужчину заключили под стражу.

Ранее пассажиры метро на станции "Парк культуры" задержали подростка, который попытался украсть у девушки пакет, где лежали телефон и документы. Злоумышленник вырвал его из рук 23-летней пассажирки в вагоне метро, а затем попытался скрыться с места преступления.

Пострадавшая последовала за ним, после чего свидетели инцидента помогли удержать похитителя до появления правоохранителей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Читайте также


происшествиягород

Главное

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье в период подъема ОРВИ и гриппа?

Важно соблюдать гигиену: регулярно мыть руки, использовать антисептики

Рацион должен быть богат витаминами и микроэлементами

Читать
закрыть

Почему детям и взрослым важно собирать конструкторы?

Такой вид игрушек необходим для грамотного и всестороннего развития ребенка

Для взрослых игра станет определенной медитацией и релаксацией

Читать
закрыть

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика