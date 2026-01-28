Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 января, 14:05

Общество

В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии случаев завоза вируса Нипах в Россию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Случаев завоза болезни, вызванной вирусом Нипах, в Россию не зафиксировано. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал советник директора по научной работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

По словам эксперта, данный вирус не может широко распространиться в стране. Это связано с отсутствием необходимых экологических и эпидемиологических факторов, которые наблюдались в местах вспышек заболевания в Южной и Юго-Восточной Азии.

В частности, основную роль в распространении Нипаха играют плодовые летучие мыши рода Pteropus. Эти животные обитают в тропических и субтропических регионах Азии, Австралии и Африки.

"Их естественный ареал не охватывает территорию России", – подчеркнул Малеев.

Тем не менее Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию и внимательно следит за возможными завозными случаями, заключил академик.

Ранее СМИ сообщили, что в Индии около 100 человек отправили на домашний карантин из-за вируса Нипах. Состояние одного из пациентов оценивалось как критическое.

Однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила риск дальнейшего распространения вируса как низкий. Как пояснили в учреждении, на данный момент передача заболевания от человека к человеку не подтверждена.

Роспотребнадзор дал рекомендации туристам из-за распространения вируса Нипах в Индии

Читайте также


общество

Главное

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье в период подъема ОРВИ и гриппа?

Важно соблюдать гигиену: регулярно мыть руки, использовать антисептики

Рацион должен быть богат витаминами и микроэлементами

Читать
закрыть

Почему детям и взрослым важно собирать конструкторы?

Такой вид игрушек необходим для грамотного и всестороннего развития ребенка

Для взрослых игра станет определенной медитацией и релаксацией

Читать
закрыть

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика