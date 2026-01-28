В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии случаев завоза вируса Нипах в Россию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Случаев завоза болезни, вызванной вирусом Нипах, в Россию не зафиксировано. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал советник директора по научной работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

По словам эксперта, данный вирус не может широко распространиться в стране. Это связано с отсутствием необходимых экологических и эпидемиологических факторов, которые наблюдались в местах вспышек заболевания в Южной и Юго-Восточной Азии.

В частности, основную роль в распространении Нипаха играют плодовые летучие мыши рода Pteropus. Эти животные обитают в тропических и субтропических регионах Азии, Австралии и Африки.

"Их естественный ареал не охватывает территорию России", – подчеркнул Малеев.

Тем не менее Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию и внимательно следит за возможными завозными случаями, заключил академик.

Ранее СМИ сообщили, что в Индии около 100 человек отправили на домашний карантин из-за вируса Нипах. Состояние одного из пациентов оценивалось как критическое.

Однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила риск дальнейшего распространения вируса как низкий. Как пояснили в учреждении, на данный момент передача заболевания от человека к человеку не подтверждена.

