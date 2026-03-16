Собянин: силы ПВО уничтожили еще два БПЛА на подлете к Москве

Силы ПВО Минобороны России отразили атаку еще двух беспилотников, летевших на Москву. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

Мэр уточнил, что на месте падения фрагментов БПЛА уже работают специалисты экстренных служб.

Украинские дроны атакуют столицу с субботы, 14 марта. За это время на подлете к городу были уничтожены 163 вражеских аппарата.

На фоне этого аэропорт Внуково начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами. Меры приняли из-за закрытия воздушного пространства вблизи авиагавани.

Аналогичные ограничения также действовали в аэропортах Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Спустя время их отменили.