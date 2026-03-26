26 марта, 18:56

Московский зоопарк продолжит поиски невесты для манула Тимофея

Московский зоопарк продолжает поиск партнерши для манула Тимофея. Приоритет отдается животным из стран его естественного обитания. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

По данным зоопарка, работа ведется в рамках природоохранных программ совместно с Союзом зоопарков и аквариумов России и Евроазиатской ассоциацией зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА). В первую очередь рассматриваются зоопарки стран Азии, где манулы обитают в дикой природе.

Также учреждение взаимодействует с заповедниками и природоохранными организациями, чтобы подобрать неродственного партнера. В частности, речь может идти о самках, которых нельзя вернуть по каким-либо причинам в естественную среду.

Ранее стало известно, что манул Тимофей не сможет найти себе невесту из зоосада SpaycificZoo на северо-западе Франции. Как объяснили представители парка, все живущие там самки являются носителями кошачьего герпеса и не должны контактировать с другими представителями вида.

Тем не менее столичный зоопарк продолжает сотрудничать с заповедниками и природоохранными организациями в поисках подходящего и неродственного партнера.

