24 марта, 12:37

Город

Манулу Тимофею не нашли невесту во французском зоопарке из-за вируса

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Зоопарк SpaycificZoo на северо-западе Франции не сможет предложить московскому манулу Тимофею невесту, поскольку живущие там самки являются носителями кошачьего герпеса и не должны контактировать с другими представителями вида. Об этом РИА Новости сообщил директор учреждения Эммануэль Лемонье.

О том, что Тимофею ищут пару, ранее рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. По ее словам, зоосад сотрудничает с заповедниками и природоохранными организациями в поисках подходящего и неродственного партнера.

Манул Тимофей родился 11 июня 2020 года в зоопарке Новосибирска. Позднее он переехал в Московский зоопарк, где быстро стал любимцем публики. Десятки тысяч людей с интересом наблюдают за изменениями в его весе, радуются редким появлениям и активно публикуют фото с ним.

Ранее манул получил коробку с угощением в честь 162-летия Московского зоопарка. Зоологи специально подготовили для него особенную подарочную коробку с перепелкой внутри.

Однако из-за снегопада Тимофей вышел на улицу ненадолго и забирать подарок не стал. Позже специалисты зоопарка отнесли угощение прямо к нему в дом.

животныегород

