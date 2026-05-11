ЕС активировал механизм гражданской обороны в связи с эвакуацией MV Hondius

Фото: depositphotos/ginasanders​

Евросоюз активировал механизм гражданской обороны для координации и организации безопасной эвакуации с круизного лайнера MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Эва Хрцинова.

При этом, по ее словам, степень опасности хантавируса для общественного здоровья в Европе оценивается как низкая.

"На основании последних оценок Всемирной организации здравоохранения риск для широкой европейской общественности, связанный с хантавирусом, оценивается как низкий. Обеспечение здоровья европейцев является главным приоритетом Еврокомиссии", – цитирует дипломата ТАСС.

Вспышка хантавируса была зафиксирована на MV Hondius в начале мая. Судно следовало из Аргентины в Кабо-Верде. На его борту находилось около 150 человек, в основном граждане США, Великобритании, Испании и Нидерландов.

По данным ВОЗ, от хантавируса погибли три человека, один заболевший находится в больнице Йоханнесбурга в критическом состоянии.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что держат ситуацию на контроле. Кроме того, в России есть тест-системы на хантавирус.

