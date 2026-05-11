Обвиняемый в покушении на Трампа не признал вину по всем пунктам

Обвиняемый в попытке покушения на президента США Дональда Трампа в ходе ужина ассоциации корреспондентов Коул Аллен заявил о своей невиновности по всем пунктам обвинения, сообщает NewsNation.

Отмечается, что ему были предъявлены обвинения по следующим статьям:

попытка убийства президента США;

вооруженное нападение на сотрудника правоохранительных органов при исполнении обязанностей;

использование и применение огнестрельного оружия в ходе насильственного преступления;

перевозка оружия и боеприпасов через границы штатов с целью совершения тяжкого преступления.

Аллен не признал себя виновным ни по одному из предъявленных обвинений.

Инцидент произошел в апреле в отеле Washington Hilton, где проходил ужин ассоциации корреспондентов Белого дома с участием Трампа. В какой-то момент участники мероприятия услышали звуки выстрелов, после чего Трампа, его жену и других чиновников эвакуировали.

Позднее подозреваемого в стрельбе задержали. Выяснилось, что он находился в том же здании отеля, что и американский президент, однако он не смог попасть в комнату, где проходил ужин ассоциации корреспондентов. Журналисты утверждали, что никто из присутствовавших не пострадал.

Задержанный был вооружен дробовиком и намеревался пробиться на мероприятие через охрану. Он выстрелил в одного из сотрудников Секретной службы, однако тот не получил ранения благодаря защитному снаряжению. Позже Аллен, 31-летний учитель из Калифорнии, сказал, что хотел застрелить чиновников администрации Трампа.

Как рассказал Трамп, открывший стрельбу, вероятно, действовал в одиночку. Помимо дробовика, мужчина имел при себе и другое оружие, добавил глава Белого дома.

