Трамп прокомментировал инцидент со стрельбой в отеле Вашингтона

Президент США Дональд Трамп похвалил сотрудников Секретной службы, которые задержали вооруженного мужчину, открывшего стрельбу во время ужина ассоциации корреспондентов Белого дома.

"Непростой вечер в Вашингтоне. Сотрудники Секретной службы и правоохранительных органов проделали фантастическую работу. Они действовали быстро и мужественно", – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Американский лидер подтвердил задержание стрелявшего. Он также предложил продолжить мероприятие, однако добавил, что окончательное решение будет за правоохранительными органами.

"Они примут решение в ближайшее время. Независимо от этого решения, вечер пройдет совсем не так, как планировалось, и нам просто придется провести его заново", – заключил Трамп.

Инцидент произошел в отеле Washington Hilton, где проходил ужин ассоциации корреспондентов Белого дома с участием президента США Дональда Трампа. В какой-то момент участники мероприятия услышали звуки выстрелов. После этого агенты Секретной службы срочно эвакуировали Трампа, его жену Меланию и прочих чиновников из зала.

Спустя некоторое время силовики задержали вооруженного мужчину, открывшего стрельбу. Выяснилось, что злоумышленник находился в том же здании отеля, что и Трамп, однако он не смог попасть в комнату, где проходило само мероприятие. По данным СМИ, никто из присутствовавших не пострадал.