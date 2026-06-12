Экс-министр ДНР Пинчук заявил, что в покушении на него виден украинский след

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К организации теракта против бывшего министра госбезопасности ДНР Андрея Пинчука, по всем признакам, причастна Украина. Об этом ТАСС заявил сам экс-министр.

Взрыв в доме Пинчука в ТиНАО произошел вечером 12 июня. Это случилось после того, как курьер принес экс-министру посылку. Отмечалось, что жизни Пинчука ничего не угрожает.

В результате случившегося на первом этаже частного дома выбило стекла, также повреждена входная дверь. По данным оперативных служб, сведения о пострадавших не поступали.

Ранее хлопок в двигательном отсеке автомобиля Zeekr произошел на улице Введенского в Москве. В результате произошедшего начался пожар, который быстро удалось ликвидировать.

Позднее под автомобилем нашли подозрительный предмет. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.