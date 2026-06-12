График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

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12 июня, 18:43

Политика

РФ введет уведомительный порядок пересечения госграницы для дипломатов ЕС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия с 15 июня 2026 года вводит уведомительный порядок пересечения государственной границы для сотрудников диппредставительств и консульских учреждений стран Евросоюза (ЕС). Об этом говорится в сообщении департамента государственного протокола МИД РФ.

Также новый порядок затронет отдельные государства Шенгенской зоны и представительство ЕС в Москве, отмечается в документе.

По данным соответствующей памятки, под действие уведомительного порядка подпадают не только дипломатический, консульский и административно‑технический персонал посольств и консульств, аккредитованный в России, но и совершеннолетние члены их семей, также имеющие аккредитацию.

При этом уведомление оформляется только для совершеннолетних членов семьи сотрудников дипмиссии. Несовершеннолетние дети и неаккредитованные родственники, которые приезжают в Россию на срок до 90 дней, направлять уведомления не обязаны.

Отдельно уточняется, что граждане России, работающие в дипломатических представительствах и консульских учреждениях стран‑членов ЕС и в представительстве Европейского союза, не подпадают под действие нового уведомительного порядка.

Ранее Совет Федерации одобрил законопроект об увеличении штрафов за нарушение режима государственной границы России. Изменения были внесены в ряд статей КоАП.

В частности, штраф от 5 до 25 тысяч рублей будет грозить физическим лицам при нарушении правил пересечения границы, в том числе транспортными средствами, а также за нарушение правил въезда или выезда при прохождении пограничного контроля.

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