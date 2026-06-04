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04 июня, 17:28

Политика

Граница Финляндии с РФ останется закрытой до дальнейшего уведомления

Фото: depositphotos/alexeynovikov​

Восточная граница Финляндии с Россией будет закрыта до дальнейшего уведомления, сообщили в финском правительстве.

Соответствующее решение было принято в четверг, 4 июня. Кроме того, по-прежнему остается централизованной подача заявлений о предоставлении международной защиты.

Аналогичное решение было принято 16 апреля 2025 года. При этом первые ограничения на пересечение границы начали вводиться со стороны Хельсинки в ноябре 2023 года. Тогда финская сторона обвинила Москву в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе.

На этом фоне президент Финляндии Александр Стубб заявлял, что после завершения украинского конфликта необходимо восстановить отношения с Россией. По его словам, власти страны несколько лет обсуждают возможность налаживания контактов с РФ на более высоком уровне.

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