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22 июля, 11:19

Наука

Самая сильная за две недели вспышка произошла на Солнце

Фото: depositphotos/magann

Наиболее мощная за две последние недели вспышка произошла на Солнце в среду, 22 июля. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Она была зафиксирована в 09:35 по московскому времени и связана с усилением солнечной активности. При этом в общей сложности за последние сутки на Солнце произошло порядка 20 вспышек.

По словам ученых, на данный момент явления происходят в геоэффективных солнечных областях, откуда они могут повлиять на Землю. Однако сейчас такой угрозы нет.

Ранее на Солнце завершился один из сильнейших в этом году всплесков солнечной активности, который наблюдался с конца июня. Всего специалисты зафиксировали 140 вспышек.

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