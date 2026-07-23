В ГД усомнились во взвешенности решений Плющенко в отношении спортивного будущего сына

Фото: Агентство "Москва"/Светлана Нафикова

Рассудительность решений двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко вызывает вопросы, в частности переход 13-летнего сына фигуриста Александра в сборную Азербайджана. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в беседе с РИА Новости.

Свищев обратил внимание на то, что Плющенко продолжает получать поддержку для своих шоу в России. По его словам, в 2026 году в Президентский фонд культурных инициатив была подана заявка на субсидию в размере 24,1 миллиона рублей.

"Он зарабатывает здесь, а ребенка направляет выступать за сборную Азербайджана. Возникает вопрос о патриотизме и о том, верит ли он в российский спорт и в нашу федерацию фигурного катания, в то, что мы добьемся успехов на международной арене", – сказал депутат.

При этом Свищев считает, что решение отправить Александра выступать за другую страну могло быть связано с желанием избежать высокой конкуренции внутри российской сборной. Он отметил, что российские фигуристы уже начали получать допуск к международным соревнованиям и в будущем их число может увеличиться.

"Он должен думать не только о себе, но и о своих детях", – подчеркнул парламентарий.

Ранее министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что Плющенко стоило обдумать свои слова о деградации фигурного катания в России. Фигурист ранее заявил, что его сын решил выступать за Азербайджан на фоне ситуации в российском спорте.

Кроме того, на фоне решения о переходе в сборную Азербайджана юный фигурист столкнулся с волной критики. Однако некоторые встали на его сторону, например трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.