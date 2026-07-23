Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июля, 19:46

Происшествия

Суд арестовал сотрудников детсада по делу об истязании детей в Сочи

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края"

Центральный районный суд Сочи арестовал двух сотрудников детского сада № 35 по делу об истязании детей и ненадлежащем исполнении обязанностей до 23 сентября. Об этом сообщила пресс-служба судов Краснодарского края.

Инстанция отправила под стражу воспитателя и учителя-дефектолога. Они обвиняются по пунктам "а", "г", "е" части 2 статьи 117 УК РФ и статье 156 УК РФ.

Следователи установили, что с июня по июль 2026 года в учреждении воспитатель и учитель-дефектолог систематически применяли физическое и психологическое насилие в отношении двух детей с особенностями психоречевого развития. Они наносили им удары по голове, хватали за волосы и оскорбляли.

Следственные органы ходатайствовали о заключении их под стражу. Суд удовлетворил это.

Информация о регулярном избиении детей сотрудниками сочинского дошкольного учреждения распространилась в соцсетях. 21 июля по данному факту было возбуждено уголовное дело.

Родители рассказали, что их дети возвращались домой с ссадинами, синяками и вырванными волосами, после чего мать одного из воспитанников установила в группе диктофон. На аудиозаписях были слышны крики.

"Московский патруль": отчим и мать из Подмосковья осуждены за истязание детей

Читайте также


судыпроисшествиярегионы

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

Можно ли потерять деньги из-за финансовых советов ИИ?

Эксперты призывают не полагаться только на агрегатор, а разбираться в вопросах самостоятельно

Читать
закрыть

Как внедрение уроков по этике повлияет на поведение детей?

Необходимость связана с низким уровнем этики и речевой культуры

Ведение таких уроков поможет школьникам лучше понять друг друга и урегулировать конфликты

Читать
закрыть

Как рекордный Эль-Ниньо отразится на Москве?

Эффекты явления станут заметны зимой, а также весной и летом следующего года

Частично процессы уже отражаются на столичном регионе

Читать
закрыть

Почему Европе стало труднее вводить санкции против РФ?

Эксперты уверены: Европа изначально наивно рассматривала введение санкций как линейный процесс

Читать
закрыть

Поможет ли дача поправить здоровье и сэкономить семейный бюджет?

Человек получает умеренные нагрузки, например, при прополке грядок или других работах

Читать
закрыть

Как будет работать механизм "обратного взыскания" со счетов мошенников?

Эксперты уверены: механизм "обратного взыскания" средств является естественным

Для его реализации необходимо доказать, что действие было мошенническим

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика