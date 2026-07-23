Суд арестовал сотрудников детсада по делу об истязании детей в Сочи

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края"

Центральный районный суд Сочи арестовал двух сотрудников детского сада № 35 по делу об истязании детей и ненадлежащем исполнении обязанностей до 23 сентября. Об этом сообщила пресс-служба судов Краснодарского края.

Инстанция отправила под стражу воспитателя и учителя-дефектолога. Они обвиняются по пунктам "а", "г", "е" части 2 статьи 117 УК РФ и статье 156 УК РФ.

Следователи установили, что с июня по июль 2026 года в учреждении воспитатель и учитель-дефектолог систематически применяли физическое и психологическое насилие в отношении двух детей с особенностями психоречевого развития. Они наносили им удары по голове, хватали за волосы и оскорбляли.

Следственные органы ходатайствовали о заключении их под стражу. Суд удовлетворил это.

Информация о регулярном избиении детей сотрудниками сочинского дошкольного учреждения распространилась в соцсетях. 21 июля по данному факту было возбуждено уголовное дело.

Родители рассказали, что их дети возвращались домой с ссадинами, синяками и вырванными волосами, после чего мать одного из воспитанников установила в группе диктофон. На аудиозаписях были слышны крики.

