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25 июля, 15:45

Происшествия

Двух женщин спасли из-под завалов в Кирилловке после атаки ВСУ на турбазы

Фото: MAX/"Следком"

Еще двух пострадавших женщин извлекли из-под завалов в Кирилловке Запорожской области после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по туристическим базам. Об этом ТАСС сообщил врио министра здравоохранения Запорожской области Иван Скудняев.

По его словам, спасенных доставили в Акимовскую больницу, где медики обследуют их. Всех пострадавших в зависимости от степени тяжести распределили по разным медицинским учреждениям региона. Ситуацию контролирует губернатор Евгений Балицкий.

Уточняется, что всего пострадавших восемь.

ВСУ атаковали базы отдыха в поселке Кирилловка Мелитопольского округа 25 июля. В результате погибли восемь человек, в том числе двое детей. Одна из пострадавших, девочка-подросток, находится в тяжелом состоянии.

Аварийно-спасательные работы продолжаются. Пострадавшим и семьям погибших окажут всю необходимую помощь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте.

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