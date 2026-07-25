Двух женщин спасли из-под завалов в Кирилловке после атаки ВСУ на турбазы

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Еще двух пострадавших женщин извлекли из-под завалов в Кирилловке Запорожской области после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по туристическим базам. Об этом ТАСС сообщил врио министра здравоохранения Запорожской области Иван Скудняев.

По его словам, спасенных доставили в Акимовскую больницу, где медики обследуют их. Всех пострадавших в зависимости от степени тяжести распределили по разным медицинским учреждениям региона. Ситуацию контролирует губернатор Евгений Балицкий.

Уточняется, что всего пострадавших восемь.

ВСУ атаковали базы отдыха в поселке Кирилловка Мелитопольского округа 25 июля. В результате погибли восемь человек, в том числе двое детей. Одна из пострадавших, девочка-подросток, находится в тяжелом состоянии.

Аварийно-спасательные работы продолжаются. Пострадавшим и семьям погибших окажут всю необходимую помощь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте.

