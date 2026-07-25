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25 июля, 17:47

Экономика

Маск потерял статус триллионера после обвала акций SpaceX

Фото: ТАСС/AP Photo/Godofredo A. VГЎsquez

Американский предприниматель Илон Маск потерял статус триллионера. Об этом он сообщил в соцсети Х после резкого падения стоимости акций SpaceX.

Состояние Маска превысило 1 триллион долларов после IPO SpaceX, прошедшего 12 июня. Акции компании дебютировали на Nasdaq и 16 июня достигли исторического максимума в 225,64 доллара, что сделало Маска первым в мире триллионером.

Однако потом бумаги SpaceX подешевели примерно на 50% и на момент публикации торговались по 114 долларов за акцию. На фоне этого сократилось и состояние бизнесмена.

Ранее стало известно, что сын основателя нефтяной компании "Лукойл" Вагита Алекперова Юсуф занял первую строчку в рейтинге богатейших наследников российских миллиардеров по версии Forbes.

Состояние Алекперова оценивается в 560 миллионов долларов. Он владеет 0,2% акций "Лукойла" и имеет собственный бизнес – холдинг "Экто", переданный в марте 2025 года в личный фонд ЮВС.

Илон Маск неохотно сфотографировался с основателем Xiaomi на приеме в Пекине

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