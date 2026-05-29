29 мая
Маск назвал работу с ракетами трудным делом после взрыва New Glenn
Американский миллиардер Илон Маск после взрыва ракеты New Glenn заявил, что работа с ракетами – это трудное дело. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на соответствующий пост бизнесмена в соцсети X.
Маск также назвал запуск New Glenn очень неудачным.
О взрыве ракеты компании Blue Origin на стартовой площадке во Флориде стало известно утром 29 мая. Инцидент произошел во время огневых испытаний.
Момент попал в прямую трансляцию. На кадрах была видна яркая вспышка, когда в компании сообщили о "нештатной ситуации". Уточнялось, что в результате случившегося никто из персонала не пострадал.