Маск назвал работу с ракетами трудным делом после взрыва New Glenn

Американский миллиардер Илон Маск после взрыва ракеты New Glenn заявил, что работа с ракетами – это трудное дело. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на соответствующий пост бизнесмена в соцсети X.

Маск также назвал запуск New Glenn очень неудачным.

О взрыве ракеты компании Blue Origin на стартовой площадке во Флориде стало известно утром 29 мая. Инцидент произошел во время огневых испытаний.

Момент попал в прямую трансляцию. На кадрах была видна яркая вспышка, когда в компании сообщили о "нештатной ситуации". Уточнялось, что в результате случившегося никто из персонала не пострадал.